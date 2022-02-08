Eda Nur’a ‘Cinsel saldırı’ davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alınmış, Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Aşkın K. ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.
TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yusuf Güzelyurt, sanık Mehmet Ardıçoğlu, taraf avukatları, Eda Nur Kaplan'ın annesi katıldı. Duruşmada savunma yapan Mehmet Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan'ın ifadesinde kardeşinin üç kadeh viski ve bir bardakta şampanya içtiğini söylediğini hatırlatarak, "Eda Nur'u da evine götüren taksici, otelin önünde ki 15 merdivenden tek başına yürüyerek indiğini söyledi. Ayrıca taksi parasını ödeyemeyince şikayetçi olmak için karakola gittiklerini yolda beni arayınca ve taksi parasını ödemeyi kabul ettiğimde şikayetçi olmaktan vazgeçerek evlerine bıraktığı söyledi.
Daha sonra Eda Nur bana 'sizden şikayetçi olacağım' diye mesaj attı. Bende olursan ol dedim. Bütün bunlar düzmece ve kurgu olduğu ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum" beyanlarında bulundu. Yusuf Guzelyurt ise, "Adli tıp raporu ortadadır. Raporda bu kız alkollüdür ve alkole dayalı olarak bir cinsel ilişki durumu oluştuğu bilgisi vermemekte birlikte, bununla alakalı diğer alınan raporlarda da tecavüz durumunun olmadığını ortaya çıkmıştır.
Burada tecavüz benim anayasal hakkım olan masumiyet karineme soruşturma aşamasından bu yana yapılmıştır. Tüm Türkiye önünde benim savaş hukukunda bile geçen masumiyet karinem resmen yerle bir edilmiştir. Bununda tek sebebi tutuklu olmamdır. Çünkü toplumda tutuklu insanın suçlu olduğu düşünülmektedir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefondaki fotoğraf ve mesajların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakların tamamlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.