Eda Nur’a ‘Cinsel saldırı’ davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Daha sonra Eda Nur bana 'sizden şikayetçi olacağım' diye mesaj attı. Bende olursan ol dedim. Bütün bunlar düzmece ve kurgu olduğu ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum" beyanlarında bulundu. Yusuf Guzelyurt ise, "Adli tıp raporu ortadadır. Raporda bu kız alkollüdür ve alkole dayalı olarak bir cinsel ilişki durumu oluştuğu bilgisi vermemekte birlikte, bununla alakalı diğer alınan raporlarda da tecavüz durumunun olmadığını ortaya çıkmıştır.