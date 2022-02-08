Eyüpsultan’da evde bakım hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Çalışmalarda, ilçede yaşayan tüm vatandaşlara sağlık hizmetleri sunuluyor, vatandaşın sağlığı için gerekli görülen her alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor.



13 BİN 570 KİŞİYE HİZMET ULAŞTIRILDI



Özellikle 2021 yılında aralıksız olarak sürdürülen evden çıkamayan hastalara evde sağlık hizmeti, hasta nakil/ambulansı hizmeti, poliklinikte muayene, hemşirelik, diyetisyen hizmeti, okullarda diyetisyen hizmeti, diyaliz nakil hizmeti ve cenaze hizmeti ile ilçede yaşayan 13 bin 570 kişiye hizmet verildi.



Poliklinik hizmeti kapsamında 6 bin 467 kişiye muayene, hemşirelik hizmeti verildi. Birinci basamak tedavileri yapılan vatandaşlar ileri tetkik ve tedavileri için gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Evde hemşirelik hizmetleri kapsamında, Eyüpsultan'da ikamet eden ve başvuru yapan hasta vatandaşların evlerine gidilerek sağlık kuruluşundan verilen serum, enjeksiyon ve pansuman gibi tedavileri yapıldı. Evde sağlık hizmeti kapsamında 665 kişiye evde muayene hizmeti verildi, vatandaşlar evlerine giden doktorlar tarafından muayene edildi. Hasta nakil ve ambulans hizmetleri ile Eyüpsultan'da yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan 3 bin 371 hasta evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına, tedavileri bittikten sonra da sağlık kuruluşlarından alıp evlerine nakledildi.



Diyetisyen hizmeti kapsamında bin 709 kişiye ulaşıldı. Okullarda diyetisyen hizmeti kapsamında ise bin 200 kişiye hizmet verildi. Diyaliz nakil hizmeti kapsamında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 3 kişiye, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise 6 kişiye nakil hizmeti verildi. Cenaze Hizmetleri kapsamında cenazesi olan ailelerin en acı gününde yanında bulunan Eyüpsultan Belediyesi 149 cenaze hizmeti vererek vefat edenlerin cenaze muayenelerini yapmak üzere bulunduğu yere giderek defin izin belgeleri düzenledi. Bu hizmet kapsamında gerekli görüldüğü halde, şüpheli görünen cenazeleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale ediyor.



Evde Muayene, Evde Hemşirelik, Hasta Nakil/Ambulans, Diyaliz Nakil/Servis hizmetlerinden yararlanabilmek için ise 444 04 47-48 nolu telefondan talepte bulunmaları yeterli oluyor.