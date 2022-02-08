Hayal peşinde koşmayın adayımız Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'dır. İnanıyorum ki, 2023'ün Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı
da yeni bir zafere imza atacaktır" dedi. Bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde propagandalara başladığını belirten Bahçeli şunları kaydetti: "Bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu
ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."
'HUKUKEN ENGEL YOK'
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı sandıkta yenemeyeceklerini anlayan çevrelerin ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği "Anayasa gereği bir kez daha aday olamaz" şeklindeki iddialara bir yanıt da TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
'tan geldi. Erdoğan'ın adaylığı önünde engel bulunmadığını net şekilde ortaya koyan Şentop, "Aday olması konusunda hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu burada. Anayasa Komisyonu
'nda da, Genel Kurul'da yapılan çalışmalarda hiç gündeme gelmemiş, tartışılmamış bir konu" ifadelerini kullandı. Olayın hukuki boyutuyla ilgili olarak detaylı akademik bir çalışma yapıldığını ve kendisinin bunu yayınlayacağını belirten Şentop, "Yakın zamanda olur. Bu konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" mesajı verdi.