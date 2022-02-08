Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC mesajı: 81 ilde uygulanmaya başlandı...
Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:22 Son Güncelleme: 8.2.2022 12:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC mesajı: 81 ilde uygulanmaya başlandı...

AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan TURKOVAC mesajı: 81 ilde uygulanmaya başlandı...

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, "Aşı olmayan kalmasın." diyerek yaptığı açıklamasında TURKOVAC aşısının 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatının gerçekleşmesinin ardından 81 ilde uygulanmaya başladığını duyuran Bakan Koca "Aşı olmayan kalmasın" dedi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC mesajı: 81 ilde uygulanmaya başlandı...
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