Son dakika: Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı

Yangın, İlçenin Bozkurt Mahallesi Keşap kampüsünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesindeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı .Giresun ve Bulancak belediyesine ait İtfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürüyor. Ekipler çatıda henüz nedeni bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. Öte yandan Fakültenin çatısında çıkan yangında öğrencilerin binada olmaması nedeniyle facia önlenmiş olduğu belirtildi.