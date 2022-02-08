Validebağ Korusu’ndaki yangın davasında yeni gelişme! "Oğluma öğretiyordum" demişti

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos tarihinde çıkan yangında olay yerine gelen polis ekipleri, 47 yaşındaki Göker U. isimli şüpheliyi gözaltına almıştı. Üzerinden 25 torpil çıkan şüpheli adam sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etmişti. Adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılan Gökhan U. hakkında 'Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORU PAYLAŞILDI
İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Göker U. katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda elde edilen 31 adet torpilin metal çöp konteynerı içinde patlatılarak imha edildiği ana ilişkin görüntülerin yer aldığı açıklanırken Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nden söz konusu yerin orman arazisi olmadığına ilişkin yazı geldiği paylaşıldı.
TARAF AVUKATLARI KARŞI KARŞIYA
Duruşmada söz alan Validebağ Gönüllüleri Derneği avukatı, 'Olayı ihbar eden biziz. Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer, doğal alan ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür" diyerek şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Sanık avukatı ise, 'Sanığın maddi ve manevi kastı yoktur. Kaldı ki yangını kendi çabaları ile söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur' dedi.
DOĞAL TARİHİ SİT ALAN OLUP OLMADIĞI SORULACAK
Duruşma sonu mahkeme, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birimi olan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılarak, söz konusu yerin orman alanı olup olmadığı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine karar vererek davayı erteledi.