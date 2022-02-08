Validebağ Korusu’ndaki yangın davasında yeni gelişme! "Oğluma öğretiyordum" demişti

TARAF AVUKATLARI KARŞI KARŞIYA

Duruşmada söz alan Validebağ Gönüllüleri Derneği avukatı, 'Olayı ihbar eden biziz. Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer, doğal alan ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür" diyerek şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Sanık avukatı ise, 'Sanığın maddi ve manevi kastı yoktur. Kaldı ki yangını kendi çabaları ile söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur' dedi.

DOĞAL TARİHİ SİT ALAN OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Duruşma sonu mahkeme, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birimi olan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılarak, söz konusu yerin orman alanı olup olmadığı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine karar vererek davayı erteledi.