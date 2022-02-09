AK Parti’li Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımızın adaylığında hukuki problem yok

AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı tartışmalarını değerlendirdi. Akbaşoğlu, muhalefet partilerini korku sardığını söyledi. 2016 ve 2017 yıllarında anayasa değişikliği çalışmalarını hatırlatarak, gerek Anayasa Komisyonu'nda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili yapılan müzakerelerde muhalefetin en ufak itirazı olmadığını ifade eden Akbaşoğlu, "Yeni hükumet sistemi değişikliği ile ilgili anayasa değişikliğine ilişkin bütün muhalefetin temsilcileri bugün ki gibi konuşmuyorlardı. Partileri o gün, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber parlamenter sistemin artık geride kaldığını, yeni bir sistemin temellerinin atıldığını, bunun düzenlenmiş olduğu 101 ve 116'ncı maddeleri ile artık mevcut Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, herkesin yeni sistemde 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, hatta 116'ncı maddeye göre; Meclis seçimlerin yenilenmesi kararını verirse, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde tekrar üçüncü bir kez aday olabileceğini net bir şekilde tutanaklara geçirmişlerdi. Bütün kamuoyunun Anayasa Komisyonu tutanaklarını inceleme imkanı mevcuttur. Bu söylediklerimin ispatı anayasa tutanaklarındadır. O gün AK Parti, MHP, CHP ve HDP anayasa komisyonu üyeleri bütünüyle o gün getirilen düzenlemenin nasıl bir çerçeveyi ihtiva ettiğini net bir şekilde, doğru bir şekilde anlamış, anlamlandırmış ve tutanaklara geçirmişlerdir. Ancak bugün, CHP sözcülerinin, genel başkanının ve diğer muhalefet sözcülerinin tam tersi bir yaklaşım içerisinde olmaları, kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ipi göğüsleyeceğini görmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir hukuki problem söz konusu değil" dedi.