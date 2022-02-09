Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmak isteyen başka ülkeler de var

Bu yıl ilk kez yurtdışında, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de yapılması planlanan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'min tanıtım toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. 26-29 Mayıs arası yapılacak TEKNOFEST Azerbaycan
için düzenlenen bu özel etkinliğe Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev
, Baykar Teknoloji
Lideri Selçuk Bayraktar
ve çok sayıda davetli katıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar etkinlik sonrası TEKNOFEST'i ve Türkiye
'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı. İşte sözleri;
TEKNOFEST'in yurt dışında ilk defa Azerbaycan'da olması bizler için de anlamlı ve çok heyecanlı bir gelişme oldu. Biz ilk yılla birlikte (TEKNOFEST'in) çok büyüyeceğini ve toplumun buna sahip çıkacağını öngörüyoruz. Büyük bir coşkuyla kutlanmasını bekliyoruz.
TEKNOFEST çığ gibi büyüyor ve Türk milletinin sahiplenmesiyle 5. yılına vardı. Yurt dışına açılım konusunda teklifler almaya başladık. Karabağ'daki harekât sonrasında festival için Azerbaycan gündeme geldi.
Türkiye'de TEKNOFEST'e ilk başladığımızda toplumun sahip çıkıp çıkmayacağı ve istenilen etkiyi bırakıp bırakmayacağı konusunda bir bilinmezlik vardı. TEKNOFEST bu yıl biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine hem milli teknolojiye büyük ilgi var. TEKNOFEST ilk yıl biraz daha savunma sanayii odaklı başlamıştı ama sonrasında yarışmaların yüzde 90'ından fazlası diğer sivil alanlarda oldu. Azerbaycan'da da ilk yıl biraz daha gösteriler, teknolojik tanıtımlar ve savunma sanayii üzerinden olacak.
Diğer ülkeler de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak istiyor. Endonezya
ve Ukrayna
'dan ciddi talepler geldi.
İŞTE FESTİVAL MEKÂNLARI
FESTIVAL için mekân olarak daha önce birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Baku Crystal Hall
ile Hazar Denizi
kıyısındaki Ulusal Park seçildi. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki teknoloji yarışmalarına başvurular 17 Şubat'a kadar devam edecek. Festival kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetleri
uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları
ve Solo Türk
, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak. Festivalde, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin evlatlarının kurduğu "Zafer" isimli takım da yarışacak.
KARABAĞ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARINA PLAKET
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da Türkiye mezunları ile bir araya gelerek 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformunun organize ettiği etkinlikte Karabağ Savaşı şehitlerinin yakınları onur konuğu olarak yer aldı. Bayraktar şehit yakınlarına plaket verdi.