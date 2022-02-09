Belediye duyarsız kaldı, istinat duvarı çöktü!

İzmit İlçesi Yuvam Akarca mevkii, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Mustafa Kemal Bulvarı Üzerinde yer alan bir istinat duvarı, önceki akşam saat 21:30 sularında aniden çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarında, vatandaşların kullandığı merdivenlerde yerle bir oldu. Genellikle araçların park ettiği noktada olay esnasında araç bulunmaması, ayrıca olay esnasında merdivenleri kimsenin kullanmıyor olması, büyük bir facianın önüne geçti.
DUYARSIZ KALINDI
Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, çöken duvarın bulunduğu noktada kontrollerde bulundu. Ardından olay yeri çevresinde güvenlik şeridi çekti. Öte yandan olayın olduğu bölgede oturan vatandaşlar ve üst yönetim kurulu üyeleri, olayın göz göre göre yaşandığını ifade etti. Bahse konu bölgede birkaç noktada bulunan istinat duvarlarının tehlike yarattığını yerel seçimlerden hemen önce İzmit Belediyesi'ne bildirdikleri, seçimlerin ardından göreve gelen yeni başkan ve yönetime de bu konu ile ilgili bilgilendirilmelerde bulunulduğunu, hatta birkaç toplantı yapıldığını, ancak belediyenin konuya duyarsız kalındığı ileri sürdüler.
UCUZ ATLATILDI
Yine bölge sakinlerinin ve üst yönetimin iddialarına göre, daha önce aynı bölgede tehlike yaratan bir başka istinat duvarının çöktüğünü, olayın yine şans eseri ucuz atlatıldığı iddia edildi. Önceki akşam şans eseri merdivenleri kullanan kimsenin bulunmadığını ve her zaman duvar dibinde çok sayıda park halinde araç bulunurken, şans eseri olmadığını ifade edildi.
TEHLİKE YARATIYORLAR
Vatandaşlar, olay anında duvarın hemen yakınında akaryakıt yüklü olan bir tankerin park halinde olduğunu, duvardan aşağı yuvarlanan parçaların son anda elektrik direğine takıldığı ve hasar görmediği de dile getirdi. Bölge sakinleri, Mahallede ki istinat duvarlarının 20 yılı aşkın bir süre önce yapıldığı, birçoğunun zamanla meydana gelen yağış ve diğer doğal sebeplerden tehlike yarattığını, acı olayların yaşanmaması için bir an önce tedbir alınması gerektiğini ileri sürdü.