Belediye duyarsız kaldı, istinat duvarı çöktü!

DUYARSIZ KALINDI

Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, çöken duvarın bulunduğu noktada kontrollerde bulundu. Ardından olay yeri çevresinde güvenlik şeridi çekti. Öte yandan olayın olduğu bölgede oturan vatandaşlar ve üst yönetim kurulu üyeleri, olayın göz göre göre yaşandığını ifade etti. Bahse konu bölgede birkaç noktada bulunan istinat duvarlarının tehlike yarattığını yerel seçimlerden hemen önce İzmit Belediyesi'ne bildirdikleri, seçimlerin ardından göreve gelen yeni başkan ve yönetime de bu konu ile ilgili bilgilendirilmelerde bulunulduğunu, hatta birkaç toplantı yapıldığını, ancak belediyenin konuya duyarsız kalındığı ileri sürdüler.

UCUZ ATLATILDI

Yine bölge sakinlerinin ve üst yönetimin iddialarına göre, daha önce aynı bölgede tehlike yaratan bir başka istinat duvarının çöktüğünü, olayın yine şans eseri ucuz atlatıldığı iddia edildi. Önceki akşam şans eseri merdivenleri kullanan kimsenin bulunmadığını ve her zaman duvar dibinde çok sayıda park halinde araç bulunurken, şans eseri olmadığını ifade edildi.