İyileşince çay içmeye bekliyoruz

İstanbul Üsküdar
'da down sendromlu bireylerin hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi
, onursal başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın yürüttüğü TOGEMDER'i (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) ziyaret etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennisinde bulunan down sendromlu gençler, Erdoğan çiftini, izolasyon süresinin ardından Tebessüm Kahvesi'ne beklediklerini söyledi.
Tebessüm Kahvesi'nin çalışanlarından Emrah
Kuru, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a selamlarımız olsun. Çok geçmiş olsun diyoruz" dedi. Erdoğan'ı çay içmeye davet eden Kuru, "Aileniz geldi. Sizleri de Tebessüm Kahvesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sevecen ve sempatik tavırlarıyla yüzleri güldüren down sendromlu gençler, hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.