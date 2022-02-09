Donarak değil kalpten öldü

Isparta
'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından sosyal medyada büyük bir algı operasyonu yürütüldü. Yalvaç
ilçesinde yalnız yaşayan ve ikametinde geçen pazar günü ölü bulunan Ramazan Nazlı
'nın (70) elektrik kesildiği için 'donarak öldüğü' iddiası ortaya atıldı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Nazlı'nın yaşamını yitirdiği gün ilçede elektrik kesintisi yaşanmadığı, Nazlı'nın ise kalp krizinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Nazlı'nın "donarak öldüğü" iddiaları üzerine Valilik tarafından yapılan incelemede, evde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobanın da kullanılmadığı tespit edildi.
Nazlı'nın kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı. Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı. Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur" ifadelerini kullandı. Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı
da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı.
5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti" dedi. Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı
da, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Ona bakıyorduk" diye konuştu. Bu arada Nazlı'nın, 'elektrik faturasını ödemediği için elektriğinin kesik olduğu' yönünde açıklama yapan CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı
hakkında ise "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.