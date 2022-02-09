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Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:23

Sağlıkta da HDP bölücülüğü: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" demediler

ANKARA
Sağlıkta da HDP bölücülüğü: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun demediler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, terörde olduğu gibi sağlıkta da bölücülük siyasetini sürdürüyor. HDP Eş başkanları Kovid 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a aradan 5 gün geçmesine rağmen geçmiş olsun temennisinde dahi bulunmadı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid 19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte siyasette yaşanan bahar havası, siyasiler arasındaki gerginliği askıya aldı. Erdoğan çiftine, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan başta olmak üzere muhalefet liderleri "Geçmiş olsun" mesajları yayımladı. Muhalefette tek istisna ise HDP'de yaşandı.

Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Erdoğan çiftine yönelik "Geçmiş olsun" temennisinde bulunmazken, HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran paylaşım Hüda Kaya'dan geldi. Erdoğan çifti için skandal paylaşım yapan Hüda Kaya, kamuoyundan büyük tepki gördü.

HDP'nin "geçmiş olsun" temennisinde bulunmamasının Kandil'den gelen talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

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Sağlıkta da HDP bölücülüğü: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" demediler
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