Sağlıkta da HDP bölücülüğü: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" demediler

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid 19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte siyasette yaşanan bahar havası, siyasiler arasındaki gerginliği askıya aldı. Erdoğan çiftine, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan başta olmak üzere muhalefet liderleri "Geçmiş olsun" mesajları yayımladı. Muhalefette tek istisna ise HDP'de yaşandı.

Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Erdoğan çiftine yönelik "Geçmiş olsun" temennisinde bulunmazken, HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran paylaşım Hüda Kaya'dan geldi. Erdoğan çifti için skandal paylaşım yapan Hüda Kaya, kamuoyundan büyük tepki gördü.

HDP'nin "geçmiş olsun" temennisinde bulunmamasının Kandil'den gelen talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.