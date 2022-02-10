Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Ocak ayında Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Köse (35) seyir halinde ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kösen'e olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Engin Kösen uzun süre hastanenin yoğun bakımında tedavi gördü. Ancak, Kösen tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaştı. Doktorlarının tüm müdahalesine rağmen 35 yaşındaki adam yaşam savaşını kaybetti.