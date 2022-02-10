‘Erdoğan’ın adaylığı konusunda şüphe yok’

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin 2023'ün Haziran ayında yapılacak ikinci cumhurbaşkanı seçiminde yeniden adaylığı konusunda gündeme getirilen tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmaların "yapay gündem" olduğunu ifade eden Yazıcı, "Cumhurbaşkanı'mız, değişen bu sistemde, bu maddenin yeniden yazım şekli itibarıyla ilk defa aday olmuş, 24 Haziran 2018
'de Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Dolayısıyla Anayasa
'ya göre bir dönem daha hakkı var. Haziran 2023'te yapılacak bir seçimde adaylığı konusunda herhangi bir kuşku, herhangi bir şüphe, herhangi bir duraksama söz konusu değildir" dedi. Yazıcı, "Cumhurbaşkanı seçimini bir savaşa benzetip, mühimmatları bitti herhalde, yeni yakıt peşinde koşuyorlar. Yani çok ilginç bir şey. Bu konuda kesinlikle çok içtenlikle ve samimiyetle ifade ediyorum, duraksamaya yol açacak kuşkuyu haklı gösterecek herhangi bir sorun söz konusu değildir. Burada yorum yapmak sadece insanların, seçmen kitlesinin kafasını karıştırmaya dönüktür, bu amaçla yapılan teşevvüş etmiş kafaların eseridir" ifadelerini kullandı. AA