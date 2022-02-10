ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçiyor! Toplantının tarihi de belli oldu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetlerin ardından yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Ticarethaneler, konutlar, vakıflar ve cemevlerine gelen faturalar ayrı ayrı ele alınacak. Toplantıda, enerji dağıtım şirketleri yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri maliyet hesabı yapacak. Maliyet hesabı sonrası düzenlemenin çerçevesi belli olacak.