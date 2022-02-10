Haberler Gündem Haberleri ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçiyor! Toplantının tarihi de belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.2.2022 13:20 Son Güncelleme: 10.2.2022 13:27

ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçiyor! Toplantının tarihi de belli oldu...

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçiyor! Toplantının tarihi de belli oldu...

Son dakika haberine göre; Yüksek elektrik faturaları sonrası harekete geçiliyor. Elektrik faturalarının daha makul seviyelere çekilmesi için yapılacak düzenleme için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı yarın yapılacak. Enerji dağıtım şirketleri ile kalem kalem hesaplama yapılacak ve izlenecek yol haritası belirlenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetlerin ardından yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Ticarethaneler, konutlar, vakıflar ve cemevlerine gelen faturalar ayrı ayrı ele alınacak. Toplantıda, enerji dağıtım şirketleri yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri maliyet hesabı yapacak. Maliyet hesabı sonrası düzenlemenin çerçevesi belli olacak.

BAKANLIKTA ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK

Elektrik fiyatları üzerinde yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yarın zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek.

KALEM KALEM MALİYET HESABI YAPILACAK

Şirketlerle ilk gündem maddesi ise elektrikteki yeni tarife olacak. Toplantıda elektrikteki maliyet hesabı şirketlerin gelir ve borçları da değerlendirilecek. Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçiyor! Toplantının tarihi de belli oldu...
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SON DAKİKA