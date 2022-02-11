Bylock kullanıcılarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında BYLOCK uygulamasını kullandığı tespit edilen ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında itirafçılara operasyon düzenledi.



EŞ ZAMANLI OPERASYON



17'si İstanbul, Ankara, Manisa, Samsun, Giresun, Kahramanmaraş illerinde olmak üzere toplamda 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde bu sabah saat 06:30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.