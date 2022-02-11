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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:11

Bylock kullanıcılarına operasyon

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Bylock kullanıcılarına operasyon

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında BYLOCK uygulamasını kullandığı tespit edilen ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında itirafçılara operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

17'si İstanbul, Ankara, Manisa, Samsun, Giresun, Kahramanmaraş illerinde olmak üzere toplamda 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde bu sabah saat 06:30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Bylock kullanıcılarına operasyon
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