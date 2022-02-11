FETÖ’cü DKK eski Genel Sekreteri’nin cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 sanıkla ilgili karara bağlanan davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

SÖZDE "ABİ"LERİN CEZALARINA ONAMA



Daire, sivil sanıklardan olan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı askerlerin örgütte "abisi" konumunda oldukları iddia edilen sanıklar Ferdi Tokar ile Aygün Sarsmazelsoy'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9'ar ay hapis cezalarını onadı. Daire heyeti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir dönem genel sekreterlik yapan eski kurmay Albay Serkan Saral ile Ali Soyer ve İsmail Çelik'e aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis ile sanık Halil Döngelli'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını da onadı.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ, HÜKÜM BOZULDU



Ayrıca, yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılan A. Ş'nin, temyiz aşamasında dilekçe vererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istemesi üzerine sanık yönünden verilen hüküm bozuldu.

DOSYAYA YENİ DELİLLER GELDİ



Öte yandan, yerel mahkeme tarafından hapis cezalarına çarptırılan diğer 11 sanık hakkındaki kararlar da yerel mahkemenin kararından sonra ortaya çıkan deliller göz önünde bulundurularak bozuldu.