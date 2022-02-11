İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Giresun, Manisa ve Samsun'da FETÖ silahlı terör örgütünün yapılanmasına eş zamanlı operasyon yaptı.





Haklarında itirafçı ifadeleri bulunan ve örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda adreslere baskın yapıldı.





21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İKİ ADRESTE 1 DOLAR BULUNDU

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 6'sının Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanı olduğu öğrenildi.





Yapılan ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirlendi.