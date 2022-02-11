İstanbul trafikte zirveye yerleşti

İstanbul'da yenilenmeyen ve son 3 yıldır yapılmayan yollar nedeniyle trafik çilesi son yılların zirvesine ulaştı. TomTom tarafından dünya çapında yapılan araştırmanın sonucu da İstanbul'daki trafik çilesini gözler önüne serdi ve dünya çapında 404 şehir üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul trafik yoğunluğu en çok olan şehir oldu. Güncel veriler ve geçmiş verilerin harmanlandığı araştırmada ortalama yüzde 62 ile İstanbul trafik yoğunluğu en çok olan şehir oldu.

İstanbul'u yüzde 61 ile Rusya'nın başkenti Moskova'nın Oblast bölgesi oldu. Ukrayna'nın Kiev şehri ise yüzde 56 ile 3'üncü sıraya yerleşti. Trafik yoğunluğunun en az olduğu şehir ise yüzde 7 ile Suudi Arabistan'ın Mekke şehri oldu.