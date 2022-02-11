MHP Kocaeli, Kılıçdaroğlu’na kandil gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'de kendi sosyal medya hesabı üzerinden "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." şeklinde sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"KANDİL GÖNDERDİK"

Bahçeli'nin paylaştığı tweet sonrası MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu adına kargo ile kandil gönderdi. Kurt, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kandil yolladık. Kandil'deki dostları ile birlikte kendilerinin kararan kalplerini aydınlatmasa da fiziken ışıktan faydalanacaktır. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmak istedik. Nasıl olsa Kılıçdaroğlu Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.