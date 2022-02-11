Özel öğrenciden Başkan Erdoğan’a, ”Ben sizinle helikoptere binmek istiyorum”

Özel öğrenci Mehmet Y'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Onlar her zaman bizler için çok özeller ve en önemlisi kalpleri engelleri çoktan aşmış" dedi.