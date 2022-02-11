Polis, baraja atılan silahı 10 dakikada bulup çıkardı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği idaresinde bulunan Devlet Parkı Baraj Mesire Alanı girişinde Narko Timleri uygulama yapmaya başladı. Uygulama noktasına 100 metre yaklaşıp polisi gören, 31 AHD 830 plakalı otomobil kaçamaya çalışırken arkasında bulunan 33 P 0456 plakalı araca çarparak durabildi. Araç içerisinden inerek mesire alanı istikametine kaçan Caner Kılınç (18) ve Enes Özhan ( 25) adındaki şüphelilerin mesire alanı köprü üzerinden gölet kısma bir adet tabanca attıkları görüldü. Şüpheliler kovalamaca sonucu polis tarafından kısa sürede yakalandı.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına aldıktan sonra mersin polis sualtı arama kurtarma ekibinden gelen 7 kişilik Dalgıç ekibi tabancayı sudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.