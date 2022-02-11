Ramazanın bu yılkı teması doğruluk

Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, bu yıl ramazan ayında doğruluğun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya önem vereceklerini söyledi. aHaber
'de 'Arka Plan' programına konuk olan Erbaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.
Bu ülkede başörtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı, babası gidip aldı. Bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık, ama geride kaldı.
Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi
kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor.
Mümin Alevisiyle sünnisiyle kardeştir. Hep birlikte bu topraklarda barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bizim yüreklerimiz hep toplu atıyor.
Metaverse'in ibadetin yerini alması mümkün değil. Sanal hac ve ibadet olmaz. Biz iki senedir hacca gidemedik. 2022'de hac olur mu, bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar.
'Kripto para caizdir' denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz.
Ramazan ayında doğruluğun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya önem vereceğiz. Ramazan ayının bu yılki teması doğruluk. Yalanın gerçeği de sanalı da kötüdür.
Ramazana kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye
genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var.