Satış kervanına Ödemiş’te eklendi! Köylünün malı deniz

CHP'nin tüzüğünü çiğneyen çiğneyene. Menderes, Çeşme, Güzelbahçe, Seferihisar, Dikili derken satış kervanına şimdi de CHP'li Ödemiş Belediyesi eklendi. CHP Tüzüğünde yer alan 'köylünün malı satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine iade edilecek ' söylemi havada kaldı. İzmir'deki CHP'li belediyeler il özel idaresinin kapatılması ile birlikte mülkiyeti kendilerine geçen köy tüzel kişiliğine ait malları haraç mezat satmaya başladı. Satış kervanına son olarak CHP'li Ödemiş Belediyesi de eklendi. Ödemiş belediyesi 11'i zeytinlik statüsündeki toplamda 14 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Satış belediye encümeni aracılığı ile 23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

TÜZÜK SATILMAYACAK DİYOR AMA…

CHP'li belediyeler kötü yönetim sonucu düştükleri borç batağından çıkmak için çareyi köylünün malını satmakta buldu. Mensubu oldukları partinin tüzüğünde 'Köy malları kesinlikle satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine teslim edilecek' hükmü yer almasına rağmen tüzüğü hiçe sayan CHP'li belediyeler kervanına Menderes, Dikili, Güzelbahçe, Çeşme ve Seferihisar'dan sonra bu sefer de Ödemiş Belediyesi eklendi.

SATIŞ 23 ŞUBATTA

Ödemiş Belediyesi encümen aracılığı ile 23 Şubat tarihinde 11'i zeytinlik statüsündeki 14 taşınmazın satılacağını duyurdu. Satıştan en az 4 buçuk milyon gelir elde edilmesi bekleniyor.



14 TAŞINMAZ

İzmir İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen Ödemiş'teki taşınmazlar Üçkonak, Birgi, Sekiköy, Işık, Bülbüller, Bucak ve Kazanlı köylerinde bulunuyor. Satışa çıkarılan 14 arazinin on biri 'zeytinlik' statüsünde, ikisi 'tarla' ve biri arsa statüsünde bulunuyor. Taşınmazların büyüklüğü 585 metrekare ile 12 bin 556 metre arasında değişiyor. Taşınmazlar için belirlenen muhammen satış bedelleri ise 15 bin TL ile 1 milyon 150 bin TL aralığında. Arsaların satışından en az 4 milyon 525 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.