Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
BUGÜN 253 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 85 bin 758 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.
Son dakika: 11 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 10 Şubat tarihinde 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." ifadelerini kullandı.
9 ŞUBAT VERİLERİ:
Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." dedi.
İşte 9 Şubat Kovid-19 tablosu:
241 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de 8 Şubat'ta 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 82 bin 168 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.
8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın.
6 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 76 bin 552 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." dedi.