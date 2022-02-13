Haberler Gündem Haberleri 115 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 21:21

115 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
115 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar tutuklandı

Kocaeli  İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele  ekipleri tarafından takibe alınarak durdurulan bir araçta ,115 kg uyuşturucu madde ile  yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu takibe alınarak TEM Otoyolu İzmit İlçesinde durdurulan panelvan bir araç içerisinde,çuvallara koyulmuş halde 185 paket halinde 110 kilo 260 gram Skunk maddesi,4 paket halinde 4 kilo 740 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 115 kg uyuşturucu ele geçirildi.Olayla ilgili olarak araçta yakalanan ve gözaltına alaınan 2 kişi ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
115 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA