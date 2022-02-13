115 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu takibe alınarak TEM Otoyolu İzmit İlçesinde durdurulan panelvan bir araç içerisinde,çuvallara koyulmuş halde 185 paket halinde 110 kilo 260 gram Skunk maddesi,4 paket halinde 4 kilo 740 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 115 kg uyuşturucu ele geçirildi.Olayla ilgili olarak araçta yakalanan ve gözaltına alaınan 2 kişi ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.