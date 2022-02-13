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Giriş Tarihi: 13.2.2022

Bahçeli, Kızılcahamam’da il başkanlarıyla buluştu

ANKARA
Bahçeli, Kızılcahamam’da il başkanlarıyla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, İl Başkanları Toplantısı başladı. Partinin gündeminde 2023 seçimleri var

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı başladı. Partinin il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

ANA GÜNDEM 2023 SEÇİMLERİ
Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. 'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre burada partililerle sohbet ettikten sonra toplantının yapılacağı otele hareket etti.
Gerçekleşecek toplantıda iç ve dış gündeme dair değerlendirmeler yapılacak. Toplantının ana gündemi ise 2023 seçim süreçlerine dair çalışmaların olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde ise özel çalışmalara başlanılacağı ifade ediliyor.
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Bahçeli, Kızılcahamam’da il başkanlarıyla buluştu
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