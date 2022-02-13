Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Radyo Günü’ mesajı

Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden bu günle ilgili bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.