Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Radyo Günü’ mesajı

Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden bu günle ilgili bir mesaj paylaştı.
Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ohdsUkMhf2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022
Başkan Erdoğan "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.