Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Radyo Günü' mesajı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:01 Son Güncelleme: 13.2.2022 15:07

Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Radyo Günü' mesajı

Başkan Erdoğan’dan ’Dünya Radyo Günü’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Radyo Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden bu günle ilgili bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Radyo Günü' mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA