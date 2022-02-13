Maç sonrası ortalık savaş alınan döndü: 10 sporcu yaralandı

Mardin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Mardin 1. Amatör Küme liderlik maçı için 47 Kızıltepespor ile Nusaybinspor takımları karşı karşıya geldi.

İki takımın stadının da bakımda olması nedeniyle İstasyon Mahallesi'ndeki spor tesislerinde oynanan liderlik müsabakası oldukça gergin bir havada gerçekleşti. Evsahibi takım olma ünvanıyla Nusaybinspor'un taraftarlarının tribünlere alındığı maçta, Kızıltepe 47 Spor'un taraftarları ise maçı tel örgünün gerisinden izleyebildi.

Maç boyunca birbirlerine üstünlük kuramayan takımların futbolcuları da gerginlikten nasibini aldı. Başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlanan maçın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte; Nusaybinsporlu futbolcular ile Kızıltepesporlu Futbolcular arasında sahada başlayan kavga taraftarlarla devam etti.



Yaralı futbolcular ile antrenör tedavi altına alındı

Nusaybin Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin saha içinde karıştığı kavgada yaralanan Kızıltepe 47 Sporlu 9 futbolcu ile Kızıltepe 47 spor Antrenörü Hasan Ablağ aldıkları yara nedeniyle Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sporcular ayrıca darp raporu da aldı. Galiz küfürlerle başlayan kavga, taraftarların birbirlerini taş fırlatmalarıyla devam etti. Adeta taş yağmurunun yaşandığı stad çevresindeki kavgaya polis tazikli suyla müdahale etti.

Maç sonrasında yaşanan koşuşturma ve kavga'dan Kızıltepe Mardin karayolu'nda seyir halinde bulunan araçlar da nasibini aldı. Yolda ulaşım bir süreliğine dururken bazı araçlar atılan taşlardan nasibini aldı.