Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na: HDP ile ittifakınızı gizleyemezsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde altı muhalefet partisi lideri dün bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da vardı. Yazılı açıklama yapan liderler, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi" mevzusunun konuşulduğunu açıkladı.

HDP TEPKİ GÖSTERİNCE KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI



Bu görüşme sonrasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya buna tepki göstererek "HDP yok sayılamaz" mesajı verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" dedikten sonra "Bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı açıklamada HDP'ye yeşil ışık yakarak, "HDP'yi yok saymıyoruz" dedi.

"VATANA VE MİLLETE ALENEN TUZAK KURUYORLAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yi yok saymıyoruz" açıklamasına atıfta bulunarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından "Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP'yi yok saymıyoruz, ihtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz' dedi. Bu cümle, 'Milletin gözünü boyamak için HDP bizimle değilmiş gibi davranıyoruz' anlamına geliyor. Vatana ve millete alenen tuzak kuruyorlar. Uşaklığını yaptıkları Batı, böyle istiyor" ifadelerini kullandı.



"HDP İLE İTTİFAKINIZI GİZLEYEMEZSİNİZ"

Alpay Özalan daha sonra şu cümleleri kullanarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP'yi yok saymıyoruz. Lazım oldukça kullanacağız' diyor. İstediğiniz kadar inkâr edin, HDP ile ittifakınızı gizleyemezsiniz. Milleti aldatmaya çalışan bir ittifak, 'Millet İttifakı' olamaz."