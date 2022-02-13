Sevgilisi sanmıştı, okulun müteahhidi olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu eşi polis memuru Bilal Ağır tarafından öldürülen Osmangazi Sakarya Ortaokulu müdüresi Yasemin Ağır gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, iddiaların aksine olayda vurulan Y.A.'nın Yasemin Ağır'ın sevgilisi olmadığını, Y.A.'nın Sakarya Ortaokulu'na Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ıslak zemin ve mantolama tadilatını yapan müteahhit firma sorumlusu olduğunu ve okul müdürü ile malzeme seçimi için yola çıktıklarını söyledi.



Odunluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Bilal Ağır, eşinin bir erkekle birlikte Akademi Caddesi üzerinde seyir halinde olduğunu fark etti. Otomobilin önünü kesen Bilal Ağır, aldatıldığını düşünerek önce eşi Yasemin Ağır'ı, ardından da Yahya A.'yı otomobilden indirip, darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen polis memuru, belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya A.'ya kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçmekte olan Şeyma Ü.'ye isabet etti.

Hastanede yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Osmangazi Sakarya Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Yasemin Ağır kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya A.'nın ise durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Toprağa verildi

Saldırıda hayatını kaybeden Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır için Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki Mollaarap Camisi'nde tören düzenlendi. Öldürülen genç öğretmenin babası Ahmet Ulutaş, cami bahçesindeki törende kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Yasemin Ağır'ın cenazesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Malzeme almaya gidiyorlardı

Saldırıda hayatını kaybeden Yasemin Ağır için Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube'sinden bir açıklama geldi. İddiaların aksine Yasemin Ağır'ın Yahya A. ile sevgili olmadıklarına dikkat çeken Şube Başkanı Ramazan Acar "Osmangazi Sakarya Ortaokulu Müdüresi üyemiz başarılı çalışmalarına şahit olduğumuz Yasemin A. polis eşi tarafından bugün silahlı saldırıya uğramış ve maalesef vefat etmiştir. Olayın aslı şudur:Sakarya Ortaokulu'na Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ıslak zemin ve mantolama tadilatını yapan müteahhit firma sorumlusu Yahya isimli kişi ile birlikte malzeme seçimi için orada şantiyesi olan firmaya giderken eşi tarafından araç durduruluyor ve menfur olay gerçekleşiyor. Bazı basın yayın organlarında bahsedildiği gibi değildir. Üyemiz Yasemin A.'ya Rabbim den rahmet diliyor mekanı cennet olsun diyoruz. Bu haince saldırıyı gerçekleştiren, masum 1 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına sebep olan kişi hakkında da hukuk devletimizin gerekli cezayı vermesini bekliyoruz" dedi.