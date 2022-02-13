Son dakika: 13 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat tarihine ait güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
BUGÜN 276 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 70 bin 169 kişi iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 144 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.
İşte 13 Şubat Kovid-19 tablosu:
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
BUGÜN 272 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 73 bin 526 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,77, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 85 bin 758 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 10 Şubat tarihinde 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." ifadelerini kullandı.
9 ŞUBAT VERİLERİ:
Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." dedi.
İşte 9 Şubat Kovid-19 tablosu:
241 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de 8 Şubat'ta 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 82 bin 168 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.