AK Partili Hızal’dan ’yalan söylüyorsun’ çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu temel atma töreninde iktidarı hedef alan açıklamalarına, AK Parti cephesinden cevap geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya üzerinden Soyer'in sözlerine sert tepki gösterdi. AK Partili Hızal, ''Tunç Soyer yine apaçık bir şekilde yalan söylüyor. Utanmadan ve kızarmadan. İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir proje bulunmamakta! Bunu bir sonraki tweetimde kendi ifadesiyle ortaya koyacağım." dedi.

Soyer'in iki sene önce Çiğli Tramvayı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a teşekkür ettiği twitini hatırlatan görseli paylaşan Hızal, şunları söyledi: ''2 sene önce kendi ifadelerinle İzmir'e en önemli desteği AK Parti hükümeti verdi! Şimdi meydanda yalan söylemek sana hoş geliyor! Kirli siyaset yapıyorsun!'' dedi.