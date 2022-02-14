Başkan Erdoğan’dan BAE’ye önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan
'ın daveti üzerine bugün iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere kalabalık bir heyetle Birleşik Arap Emirlikleri
'ne gidiyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye
-BAE
arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin imkanlar ele alınacak.
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı, İstiklal Marşı dinletildi. Ayrıca Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.
Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Erdoğan, gezisinin ikinci durağında "EXPO 2020 Dubai
" fuarına katılacak ve "Türkiye Ulusal Günü
" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye'nin sergi alanını ziyaret edecek.