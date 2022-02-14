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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Falyalı cinayetinde yeni gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Falyalı cinayetinde yeni gözaltı

Halil Falyalı ile şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Faysal Söylemez’in de aralarında yer aldığı 3 şüpheli daha gözaltına alındı

KKTC'deki Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında, "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Yeni gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Bu arada polis, saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın da olay yerine 1 kilometre mesafede bulunduğunu açıkladı.
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Falyalı cinayetinde yeni gözaltı
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