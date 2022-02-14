Falyalı cinayetinde yeni gözaltı

KKTC'deki Halil Falyalı
cinayeti soruşturmasında, "Söylemez Kardeşler
" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez
ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Yeni gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez
olduğu belirtildi. Bu arada polis, saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın da olay yerine 1 kilometre mesafede bulunduğunu açıkladı.