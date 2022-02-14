Geleceklerini HDP’ye bağladılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun daveti üzerine çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına hem kapı ardında bırakılan HDP'den hem de Cumhur İttifakı
'dan tepki geldi. Yeni sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanmasına karar verilen buluşmaya tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
, "HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise, "HDP'yi yok saymıyoruz. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir" dedi, ancak HDP'yi buluşmaya neden çağırmadığını açıklayamadı. AK Parti
Genel Başkan vekili Mahir Ünal
, "Daha masanın başına nasıl oturacağı konusunda karar vermeleri 2 hafta süren bir akıl, Allah aşkına Türkiye'yi nasıl yönetecek?" derken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
ise, "Fotoğrafı HDP'nin hangi eşbaşkanı çekti? Sizi sıraya dizen kim?" paylaşımında bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
da, "Bilhassa siyasi ihanetin iki öncü atlısı olan CHP ve İP, geleceklerini HDP'ye raptetmişlerdir. İkballerini yedisi bir yerde oluşumunda gören diğer partikül partiler de bunların peşine takılmıştır" dedi.