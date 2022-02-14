Hem bedene, hem ruha dokunuyorlar

KORD Vokal... Sabah ameliyathanede, gece sahnede; bazen neşterle bazen enstrümanla... Hünerli elleriyle hem bedenlere, hem de ruhlara şifa oluyorlar. Vokalisti genel cerrah, bateristi iç hastalıkları, baş gitaristi ve klavye akordiyoncusu anesteziyoloji ve reanimasyon, gitaristi ise ses cerrahi uzmanı.. Doktorların kurduğu Kord Vokal, adını da tabii ki tıp literatüründen alıyor. Ses telleri anlamına gelen Kord Vokal'in temeli 12 yıl önce atıldı. Alanında en iyiler arasında gösterilen Murat Aksoy
, Bülent Yardımcı
, İsmail Koçak
, Mert Şentürk
ve Alper Kararmaz
, kliniklerinde hastaların bedenlerine; sahnelerinde ise dinleyicilerin ruhlarına dokunuyor. Hastanede "Rock"cılar, sahnede ise "Doktorlar" olarak tanınıyorlar. Mesleğin ve hobinin içiçe geçtiği Kord Vokal'i en iyi özetleyen olay ise grubun kurucusu Bülent Yardımcı'nın kayınvalidesinin dilinden dökülen şu espri olmuş: "Kızımı doktora veriyorum diye sevinmiştim, ama o da davulcu çıktı."