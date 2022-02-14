Giriş Tarihi: 14.2.2022

Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğız

BAŞKAN ERDOĞAN: Tabii birileri birçok şey söyleyebilir ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz