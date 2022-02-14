Sevgilisinin Fransız kadınla evli olduğunu öğrenince ayrıldı! O kararından sonra hayatı kabusa döndü

SABAH gazetesine yaptığı açıklamada bana ölüm tehditleri savuruyor diyen Tuğçe D.; "İşe giderken önüme çıkıyor. Takip ediyor, ne yapsam ne etsem peşimi bırakmıyor. Ondan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Uzaklaştırma kararı aldırdım defalarca şimdi ihlalden cezaevine girdi. Ama çıkınca can güvenliğim yok korkuyorum ne olur bana yardım edin" dedi.
İLLEGAL İŞLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM
İzmir'in Bornova ilçesinde eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte yaşayan Tuğçe D. 2019 yılında H.K. siminde bir adamla tanıştı. İlk zamanlar ilişkileri güzel gitti ancak iddiaya göre H.K.2nın bazı yasadışı işler yaptığını öğrenen Tuğçe D. ondan ayrılmak istedi. Hatta karakola gidip şikayet etti. O sırada erkek arkadaşının aslında Fransız bir kadınla evli olduğunu öğrendi. Ondan tamamen ayrılmak isteyince de hayatı kabusa döndü. Tuğçe D. yaşadıklarını şöyle anlattı.
"FRANSIZ KADINLA EVLİYMİŞ"
"Birlikteliğe başladıktan bir süre sonra illegal bir iş yaptığını yani kara para aklığını öğrendim, karakola şikayet etmeye gittiğimde Fransız asıllı bir kadınla evli olduğunu ve 2 çocuğunun olduğunu öğrendim bunun üzerine ayrılma kararı verdim. Kredi çekip kendi paramla güzellik merkezi açtım kızıma ve kendime bakmam için çalışmam gerekiyordu fakat işe gelip giderken, iş yerinde sürekli gelip tacizlerde bulunuyordu. Bu yüzden iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Kendisine defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen hepsini ihlal etti.'' dedi.
"ÇIKINCA BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİYORUM"
Sözlerine devam eden genç kadın '' Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için şuanda cezaevinde kendisi fakat çıktığında can güvenliğim yok. Ayrılmamıza rağmen beni kıskanıp peşimden geliyordu, sürekli taciz ediyordu tecavüz girişiminde de bulundu en son dayanamayıp intihara kalkıştım, cezaevinden çıktığı zaman beni öldüreceğini biliyorum bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin '' dedi.