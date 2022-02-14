Sevgilisinin Fransız kadınla evli olduğunu öğrenince ayrıldı! O kararından sonra hayatı kabusa döndü

İLLEGAL İŞLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM



İzmir'in Bornova ilçesinde eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte yaşayan Tuğçe D. 2019 yılında H.K. siminde bir adamla tanıştı. İlk zamanlar ilişkileri güzel gitti ancak iddiaya göre H.K.2nın bazı yasadışı işler yaptığını öğrenen Tuğçe D. ondan ayrılmak istedi. Hatta karakola gidip şikayet etti. O sırada erkek arkadaşının aslında Fransız bir kadınla evli olduğunu öğrendi. Ondan tamamen ayrılmak isteyince de hayatı kabusa döndü. Tuğçe D. yaşadıklarını şöyle anlattı.