"15 ayımızı niye çaldın!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu 15 ay sonra yeniden hizmet açtı.



Gazetemize konuşan buz hokeyi antrenörleri, sporcular ve esnaf; BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 15 ay önce de aynı olduğunu, tesiste küçük tadilatların yapıldığını belirterek, "Tesisin her şeyi aynı, Sıcak su da yok. Tesisin geçici açılacağını söylediler" dediler.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; 17 Kasım 2020 tarihinde BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretmiş, devir yazısında, buz sahasının kullanılabilir vaziyette buz tutmuş halde olduğuna dikkat çekilmişti.

SABAH; BELPA Buz Pateni Spor Salonu'ndaki buz sahasının kullanılabilir olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi 15 aydır kapalı tutmasına yönelik haberler yapmıştı.



ÜNSAL: "TESİSİN HER ŞEYİ AYNI.."



Aslı Ünsal (Buz pateni antrenörü): "15 aydır anlam veremediğimiz şekilde kapalı tutulan tesise geldik. Buz pateni sporcularım soğuktan dondu. Dersten ağlayarak çıkan çocuklar oldu. Salonun ısıtmaları çalışmıyor. Tesisin her şeyi aynı, hiçbir çalışma yapılmamış... Sıcak su yok. Tesisin geçici açılacağını söylediler. 2-3 ay sonra tekrar kapatılacakmış, hiçbir şey anlamadık. Velilerim ve çocuklar bu durumlardan şikayetçi ve üzgünüz. Tesisimiz kapanmasın ve lütfen salon normal kullanılır şartlara getirilsin."



Melih Başer (Buz hokeyi velisi): "Ankara'nın göz bebeği evimiz gibi sevdiğimiz, geldiğimiz bu tesisin içine düşürüldüğü bu durumundan dolayı çok mutsuzum. Çocuğum buz hokeyinde antrenmanlara gelemedi, çok sevdiği bu spordan uzak kaldı. Tesise açılınca geldim. Kapandığı halinden bir farkı yok. 'Tadilat yapılacak denilmişti.. Bu tesis 1,5 yıl önce de bu şekilde çalışıyordu zaten. Niye kapandı? Neden bu kadar mağduriyet oluşturuldu. Gençler bu spordan uzaklaştı. Oğlum geri kaldı ve maalesef spordan soğudu. Kimsenin bunu yapmaya ve çocukların hayalini yıkmaya hakkı yok. Günümüz şartlarında çocuklarımız kötü alışkanlık edinmesinler ve vakitlerini sevdiği sporla uğraşarak geçirsinler diye didiniyoruz. Belediyenin yaptığına bakın. Tesisi 1,5 yıl kapat ve sonra aynı şekilde aç ve üstelik salon soğuk. Her yer toz ve kir içinde.. Bu mu sporcuya hizmet? Bunun sorumluları kim? Tesis tekrar kapanacak diyorlar. 1,5 yıl da yeniden inşa edilirdi. Bu sürede neden bir şey yapılmadı? Biz bu tesisi çok iyi biliyoruz yıllarımız geçti. Bu tesisin alt kat su basması duvar boya badana işleri alçı tavan işleri var. Eli yüzü düzeltilir. Bu çalışmaların içinde eski makina dairesinin tadilatının ne işi var? Eski çürümüş makinalar hurdaya verilsin yeter. Boşa kaynakların harcanmasına gerek yok. Her şey ranta kurban ediliyor. Maalesef bu tesis de ranta kurban ediliyor."



Natali Popova (Antrenör): "Bu tesis için boşu boşuna bekledik. Şimdi açıldı ancak hiç bir değişme yok. Sporcular çok zarar görüyor. Bu tesise ihtiyacımız var. Uluslararası platformlarda sporcularımız geri kalıyor başarısız sonuçlar alıyor. Tesisler yetersiz. Tesisi kapatma hiç mantıklı değildi tesisi tekrar kapatacaklarmış. Anlayamıyorum, zaten neden kapandı, neden açıldı ve neden kapanacak? Bu tesis kapanmasın. Tesisin tadilatı için 16 ay yetmedi mi? Daha ne kadar düzeltilmesini bekleyeceğiz?



İbrahim Ünsal (Buz pateni velisi): "Bu tesis bizim için çok önemli. Torunum paten yapıyor, evimizin çok yakınında yakın başka tesis yok. Açılış yapıldı ve konser verildi. Konsere harcanan parayla bu tesisin eksikleri yapılırdı ancak tesiste hiçbir yenileme görmedik. İçerde donduk. Tesis aynı tesis. Ben elektrik mühendisiyim. Bu tesiste bazı yerler hariç çok büyük bir iş yok. Buz sahası, tribün, çatı genel alanlar güzel ve sağlam. Biraz bakımla eksikler tamamlanırdı. Zaten faal bir tesisti bazı eksikleri vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ne yapmış, anlamadım. Sinevizyon gösterisinde tesisin projesini yayınlıyorlardı."



Yağmur Demir (Buz hokeyi/Curling sporcusu): "'Tesis açılıyor' diye sevindik, arkadaşlarla geldik ve maalesef hiçbir yenileme yapılmamış. Hayal kırıklığına uğradık. 'Yine kapanacak' dediler. Neden? Biz bu sporu nerede yapacağız? Sporcular 4 dalda çalışıyorlar ancak tesisler yetmiyor."

Reha İntepeli (Buz hokeyi eski milli sporcu) "BELPA Buz Pateni Salonu'nda büyüdüm. Bu tesis sayesinde buz hokeyinde milli sporcu oldum. Tesis kapandığına inanamadım çok üzüldüm. Ağustos 2021'de sosyal medyadan başvuru yaptım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şikayette bulundum. BELPA yetkilisi beni aradı ve tesisin tadilat edileceğini söyledi ancak bir tarih vermedi. Sabırla bekliyordum, açıldı haberini alınca tesise kaymaya gittim. Halka kapalıymış, tesis sadece sporcular için açılmış. Tesisi gezdim hiçbir şey yapılmamış sordum. Sadece makinalara bakım yapılmış. Makinalarda çalışmamaktan bozulmuş. 'Tesis tekrar kapanacak' dediler. Görevlilere 'Niye açtınız ve niye kapıyorsunuz?' dedim, 'Biz bilmiyoruz' dediler. Bu tesis tadilatından rant kokuları alıyorum. Bu süreç hayal kırıklığıdır. Buz camiası zarar gördü. Bu tesis tekrar kapatılmasın."

Cüneyt Kozan (Buz hokeyi teknik komite üyesi ve eski milli takım antrenörü) 1989 yılında açılan BELPA tesisleri buz sporlarına çok emek verdi, binlerce sporcuya hizmet etti ve nice yarışma ve uluslararası müsabaklara ev sahipliği yaptı. Efsane bir tesisti. Bu tesise ihtiyacımız var. Tesis kapatılmasın daha fazla mağdur olmak istemiyoruz.."



Turan Kaya, Cem Yücer, Bahri Güngör ve Deniz Balta (Esnaf) "Ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Biz düşman değiliz. Hiç bir yenileme yapılmadan tesis açıldı zaten tesisi faaldi. Boşuna ekmeğimizden olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizimle uğraşmasın. Bu zor şartlarda işimize dönmek ve borçlarımızı ödemek istiyoruz. 'Tesis tekrar kapatılacak' deniyor. İşimizi istiyoruz. Buradaki esnaf belediyeye dert oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekmeğinin derdinde olan BELPA esnafına kulak vermesini istiyoruz. Biz kime ne yaptık da bu duruma düştük." vs....