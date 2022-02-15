Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz" açıklamasının ardından AK Partili kadınlar harekete geçti. AK Parti
Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları'nın 2022 ve 2023 hedefleri ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:
HERKESE ULAŞACAĞIZ: 2023 seçimleri
için çalmadık kapı bırakmayacağız. Sıkı bir çalışma takvimi oluşturduk. Bu yıl yoğun geçecek. Her kademeden teşkilatlarımızın hepsi dinamik şekilde sahada. İl, ilçe mahalle teşkilatlarımız sahada yoğun çalışıyor. Ulaşılmadık hiçbir seçmen kalmasın istiyoruz.
CUMHURBAŞKANIMIZ KADINLARA GÜVENİYOR:
20 yıllık bir partiyiz, hemen her kongrede yenilenen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kadınlara güveniyor. Özellikle evlere ziyaretler konusunda beceri ve gayrete sahip kadın kolları teşkilatlarımız, Cumhurbaşkanımızın bu güvenini inşallah boşa çıkarmayacaktır.
5.5 MİLYONKADIN ÜYE:
AK Parti'ye üye kadın sayısı 5.5 milyon. Üye sayımızı artırmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Açık alanlarda zaman zaman üye stantları kuruyoruz. Hem sokakta, mahallede vatandaşın yanında hem de meydanlardayız. Vatandaş neredeyse AK Parti orada.
KADIN BULUŞMASI:
Kadın lehine yapılan fırsatlardan tüm kadınların haberdar olması için 81 ilde kadın buluşmaları gerçekleştiriyoruz. "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projemiz kapsamında 81 ilde kadınlarla bir araya geliyoruz. Bu kapsamda 1 yıl içinde 43 ilimizde 30 bin kadına kadın emeği konusunda ulaştık. Şubat ayı sonuna dek 55 ili tamamlamayı hedefliyoruz. 20 yıldır kadın lehine fırsatlar sunuyoruz. Özellikle eğitim ve girişimcilik istihdam lehine yapılan tüm fırsatlardan ülkenin tüm kadınlarının haberdar olmasını istiyoruz.
KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEDE KARARLIYIZ:
Kadınların sorun alanlarının farkındayız, çözümler üretiyoruz. Ürettiğimiz çözüm önerilerinin daha büyük kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Kadın cinayetleri tüm dünyanın ortak sorunu, bu sorunu çözmek için parti olarak kurulduğumuz günden itibaren çalışmalar yapıyoruz. Kadına yönelik şiddetle
mücadele konusunda kararlıyız. Teşkilatlarımızın önemli bir mesaisi buna gidiyor.