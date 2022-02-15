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Giriş Tarihi: 15.2.2022 09:28

CHP'nin önde çıktığı bölgelere MHP hamlesi! 131 seçim bölgesinde vatandaşlarla buluşacak

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
CHP’nin önde çıktığı bölgelere MHP hamlesi! 131 seçim bölgesinde vatandaşlarla buluşacak

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti teşkilatı sahaya iniyor. MHP, son seçimlerde CHP'nin sandıkta önde çıktığı 131 seçim bölgesinde çalışmalarına ağırlık verecek. İlçe ilçe gezerek vatandaşla buluşacak teşkilat üyeleri, CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını ve kaoslarla ülkeyi siyasi belirsizliğe yönlendirmeye çalıştığını anlatacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Artık MHP sahaya inmiştir, tüm teşkilat kademeleriyle 2023 yılının haziran ayına kadar bu böyle devam edecek" dedi.

İki haftalık süreçte MYK üyelerini ve il başkanlarını Kızılcahamam'da toplayan Bahçeli, öncelikli hedeflerden birinin CHP'nin faaliyetleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi olduğunu parti teşkilatlarına iletti. MHP saha çalışmalarına 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına 18 Şubat'ta İzmir Bayraklı'dan başlayacak. CHP'nin 2018 Genel Seçimleri'nde sandıktan birinci çıktığı 125 ilçe ile İzmir, Muğla, Aydın, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşlarla buluşulacak. CHP'nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde milletle dertleşeceklerini belirten Yalçın, "Gerek daha önceki toplantılarda, gerekse il başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen öncelikli hedeflerden biri, zillet ittifakı ve yıkıcı siyasi faaliyetleri hakkında milletimizin bilgilendirilmesidir. CHP'nin gerçek yüzünü kendi kazanç bölgelerinde halka anlatacak, foyasını meydana çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin önde çıktığı bölgelere MHP hamlesi! 131 seçim bölgesinde vatandaşlarla buluşacak
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