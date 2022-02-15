Haberler Gündem Haberleri HDP'den skandal açıklama! Terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler
Giriş Tarihi: 15.2.2022 23:29 Son Güncelleme: 15.2.2022 23:52

HDP'den skandal açıklama! Terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler

HDP’den skandal açıklama! Terörist başı Abdullah Öcalan’a özgürlük istediler

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, bundan tam 23 yıl önce 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı açıklama yapan HDP, terörist başına özgürlük istedi.

Dünyanın en kanlı terör örgütlerinden PKK'nın kurucusu terörist elebaşı Abdullah Öcalan, 23 yıl önce 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Nairobi Havalimanı'nda bordo bereliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıldönümünde yazılı açıklama yaptı.

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Terörist Abdullah Öcalan'ın yakalanmasını komplo olarak tanımlayan HDP, terörist başının sağlığından endişe duyguklarını belirterek özgürlük talebinde de bulundu.

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HDP'den skandal açıklama! Terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler
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