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Giriş Tarihi: 15.2.2022 17:58 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:17

TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı

TBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti’li Battal, hastaneye kaldırıldı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti'li Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.

Bu adada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı
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