Bakan Soylu: Terör eylemleri yüzde 95 azaldı

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı. Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Toplantı kapsamında Bakan Soylu, Jandarma'nın gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da program kapsamında katılanlara selam gönderdiğini belirtti.



"CUMHURİYETİN 100 YILINDA DAĞLARIMIZDA BİR TEK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU KALMAMALI, BU HESABI KAPATMALIYIZ"

Jandarma personeline 2022 yılı hedeflerini anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Aktüel güvenlik sorunlarımızı temizlemeden yapamayız. Terör, bir aktüel güvenlik başlığıdır; uyuşturucu bir aktüel güvenlik başlığıdır, kaçak göç, bir aktüel güvenlik başlığıdır. Bu kurum, yani Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarımızla birlikte bu işin tam ortasındasınız. Bu yılki bakanlık temamız hedef, sinerji ve iletişim. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün ağırlığını yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı bakmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı, süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz bu millete, yemin etmeliyiz mukaddesatımıza, yemin etmeliyiz şehitlerimize, söz vermeliyiz gelecek nesillerimize. Cumhuriyetin 100 yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı, bu hesabı kapatmalıyız."

Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Jandarma personeli katıldı.