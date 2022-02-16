“CHP zihniyeti yeni bir 367 krizi çıkarmak için çalışıyor”

CHP'nin yeni bir 367 krizi çıkarmak için çalıştığını belirten AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, anayasa ve mevzuatın çok açık olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasanın yürürlükteki 101'inci maddesine göre birinci döneminin 24 Haziran 2018'de başladığını, dolayısıyla bir dahaki seçimlerde adaylığının önünde bir engel olmadığına dikkat çekti.

"Hukukta yorumun ilk şartı dürüst yorum kuralıdır" diyen Özkaya, 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 21.10.2007 tarihli referandumla yürürlüğe giren madde 101'e göre yapıldığını, bu tarihten önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 yıl süre ve tek dönem kuralı varken, bunun 5 yıl ve 2 dönem olarak değiştirildiğini vurguladı.