Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın BAE
gezisine, koronavirüs testi negatife dönmediği için katılamayan Emine Erdoğan
'a vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla moral verdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Emine Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde halka moral vermek için Türk sanat müziğinin efsanelerinden "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısıyla vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısında bulunduğu duygusal videoyu paylaştı.
Emine Erdoğan, "Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız" mesajı vermişti.