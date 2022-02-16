Mağazada teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yapan şahıs, Şişli Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mağza teşhircisi E.C.'yi yakalamak için 2 gün boyunca 75 işyerinin güvenlik kameraları incelendi. E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Şişli Fulya'da bir mağazada geçtiğimiz pazartesi günü mağaza çalışanı Kübra N.S. (23) müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri mağazaya giriş ve mağzadan evine kadar gidiş güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak mağaza teşhircisinin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 2 gün boyunca toplam 75 iş yeri ve KYGS kamerasına ait yüzlerce görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etmiş ve Kağıthane'de yaşadığı öğrenilen şahıs kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan E.Ç., sorgulanmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. E.Ç., adliyeye sevki esnasında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Şişli Polis Merkez Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı unsurlar olarak Genç kıza teşhirde bulunan E.C. evine yakın bölgede olay sırasındaki kıyafetleri ile birlikte yakalandı.

Şahısın alınan ifadesinde itirafta bulunan E.C. düzenlenen evraklarla Adliyeye sevkedildi. E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.