Sabah’ın gündeme getirdiği güvenlik zafiyeti meclis gündemindeydi!





Fatih Ünal, şunları söyledi:



"Maalesef kötü bir görüntüyle karşılaştık. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hem EGO Genel Müdürlüğü'nün hem Büyükşehir yetkililerinin daha dikkatli olmaları gerekir. Allah korusun o odada herhangi kötü bir şey olsaydı, giderken ANKARAY'ı durdurma anlamında sıkıntılı bir iş olsaydı büyük bir facia olabilirdi. Tuşların orada aktif olduğu da görülüyor. Kısa devre olabilirdi, bir anons yapabilirdi. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istirham ediyoruz. Bir daha olmaması gerektiğini düşünüyorum."