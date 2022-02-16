Sabah’ın gündeme getirdiği güvenlik zafiyeti meclis gündemindeydi!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Büyük bir facia olabilirdi" derken, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, "Ankaray'da güvenlik anlamında sıkıntı olabilecek nahoş bir olayla karşılaştık. Vatmanla ilgili Teftiş Kurulu inceleme başlattı. Vatandaşla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" dedi.
ÜNAL: "BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"
ANKARAY'daki güvenlik zafiyeti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde de gündeme geldi. Oturumu yöneten Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "Ciddi bir güvenlik zafiyeti" ifadelerini kullandı.
Fatih Ünal, şunları söyledi:
"Maalesef kötü bir görüntüyle karşılaştık. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hem EGO Genel Müdürlüğü'nün hem Büyükşehir yetkililerinin daha dikkatli olmaları gerekir. Allah korusun o odada herhangi kötü bir şey olsaydı, giderken ANKARAY'ı durdurma anlamında sıkıntılı bir iş olsaydı büyük bir facia olabilirdi. Tuşların orada aktif olduğu da görülüyor. Kısa devre olabilirdi, bir anons yapabilirdi. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istirham ediyoruz. Bir daha olmaması gerektiğini düşünüyorum."
NESLİHANOĞLU: "VATMAN KAPIYI KİLİTLEMEMİŞ"
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, olayın vatmanın kapıyı kilitlememesinden dolayı yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"ANKARAY'da güvenlik anlamında sıkıntı olabilecek nahoş bir olayla karşılaştık. Vatmanımız son durağa vardığında kabin kısmından çıkıp treni diğer yöne götürmek için arka taraftaki öbür kabine geçiyor. Normalde geçerken o kapıyı kilitlemesi gerekir. Vatman diğer tarafa geçip treni hareket ettirirken oraya EGO'yla hiçbir ilgisi olmayan bir vatandaş girip orada sanki kumanda ediyormuş görüntüsü veriyor. Tren diğer taraftan kumanda edilince karşı tarafın, yani gidilmeyen yön tarafındaki kumanda panosunun hiçbir geçerliliği yok. Hareket ettirme imkânı olmuyor. İstenmeyen nahoş bir olay. Bunu kabul edemeyiz. Vatmanla ilgili Teftiş Kurulu inceleme başlattı. Vatandaşla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."
METRODA GÜVENLİK ZAAFİYETİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankaray hattında güvenlik zafiyeti yaşanmıştı.
Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yüzlerce insanın yolculuk yaptığı metroda makinist kabinine girdi, alkol aldı. Hatta alkollü bir şekilde korsan yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşın elinde alkol şişesi ile Dikimevi-AŞTİ hattında çalışan Ankaray hattında metronun makinistin kabinine girdiği, AŞTİ İstasyonu'na kadar alkol alırken video çektiği öğrenildi. Söz konusu videoda tramvayın seyir halinde olduğu açıkça görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Görüntülere göre başkentli yolcuların can ve Ankara'nın mal güvenliği büyük risk altına girdi.