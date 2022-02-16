Torbalı’nın sulama kanallarını Büyükşehir yapmayınca DSİ harekete geçti

Geçtiğimiz aylarda Ahmetli Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Kaya, burada köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ahmetli ve Yeniköy'de çiftçilik yapan üreticiler, sulama kanallarının hizmet veremez duruma geldiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin ise temizlik çalışması yapmadığını ifade ettiler. Köylülerin talebi ile yakından ilgilenen Kaya, sorunu DSİ Bölge Müdürlüğü'ne iletti.

GÜNAYDIN MUHTARLARI ALIP DSİ'YE GİTTİ

Muhtarlarla beraber DSİ'ye bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalılı üreticilerin sorunlarını DSİ İzmir Bölge Müdürü Birol Çınar'a iletti. Bunun üzerine temizlik çalışması için ekiplerini Torbalı'ya gönderen DSİ, geçtiğimiz ay Ahmetli Mahallesi'nde çalışma başlatmıştı. Ahmetli'de çalışmaların tamamlanması üzerine ekipler şimdi de Yeniköy'de çalışma başlattılar. Sulama kanallarını temizleyen DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin sorununu çözmüş olacaklar.

İLÇEMİZİN TÜM SORUNLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ

Torbalı halkının tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Torbalılı vatandaşlarımız bizlere bir sorun ilettikleri zaman kimin sorumluluk alanı diye bakmadan elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyenin yapması gerekiyor deyip, vatandaşlarımızın mağduriyeti üzerinden siyaset yapma peşinde hiç olmadık. İlçemizde sulama kanalları ve dere temizliği ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu konuda üreticilerimiz bölge milletvekilimiz sayın Mahmut Atilla Kaya'dan talepte bulundular. Biz de sayın vekilimizin desteleri ile DSİ bölge Müdürlüğümüze gidip, muhtarlarımızla beraber şikayetlerimizi ilettik. Sağ olsun onlar da yakından ilgilenip hemen çalışma başlattılar. Ahmetli Mahallemizde çalışmalar tamamlandı, ekiplerimiz şu an Yeniköy'de çalışıyorlar. Hem sayın vekilimize hem de DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerimize üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.